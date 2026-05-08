"William völlig ausgerastet": Royal-Fans können Auftritt von Thronfolger kaum fassen

Prinz William gilt als ein leidenschaftlicher Fußballfan. Der Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association) ist schon seit seiner Jugend großer Anhänger des britischen Fußballclubs Aston Villa. Wann immer es sein Terminplan zulässt, ist der Thronfolger im Stadion live dabei, um "seine" Mannschaft anzufeuern.

Im Fußballstadion vergisst Prinz William auf die Etikette

So geschehen auch am 7. Mai. Da wurde William bei einem Fußballspiels seiner Lieblingsmannschaft in Birmingham erspäht. Der Prinz von Wales feuerte Aston Villa an und jubelte, als der Verein Nottingham Forest besiegte und sich damit für das Finale der Europa League qualifizierte.