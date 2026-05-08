Royals

"William völlig ausgerastet": Royal-Fans können Auftritt von Thronfolger kaum fassen

Bei diesem Anlass war von standesgemäßem Verhalten nicht die Spur, wie Fotos und Videos von William zeigen.
08.05.2026, 13:27

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Prinz William mit Bart und blau gestreiftem Hemd blickt zur Seite.

Prinz William gilt als ein leidenschaftlicher Fußballfan. Der Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association) ist schon seit seiner Jugend großer Anhänger des britischen Fußballclubs Aston Villa. Wann immer es sein Terminplan zulässt, ist der Thronfolger im Stadion live dabei, um "seine" Mannschaft anzufeuern. 

Im Fußballstadion vergisst Prinz William auf die Etikette

So geschehen auch am 7. Mai. Da wurde William bei einem Fußballspiels seiner Lieblingsmannschaft in Birmingham erspäht. Der Prinz von Wales feuerte Aston Villa an und jubelte, als der Verein Nottingham Forest besiegte und sich damit für das Finale der Europa League qualifizierte.

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Und gibt er sich sonst meist höchst professionell bei royalen Auftritten, gingen bei dem eingefleischten Fußballfan während des Spiels die Nerven durch. 

Fotos und Videos zeigen Prinz William auf der Tribüne, wie er völlig ausgelassen - teils sitzend, teils stehend - mitfiebert, die Fäuste schwingt und Menschen umarmt. 

Zu sehen hier: 

Eine Gruppe von Leuten, darunter Prinz William, jubelt und reckt die Fäuste in die Luft.

Drei Männer, darunter Prinz William, jubeln auf einer Tribüne.

Prinz William und andere Zuschauer beobachten ein Ereignis aufmerksam.

"William völlig ausgerastet": Royal-Fans können Auftritt von Thronfolger kaum fassen

Mehrere Männer in Anzügen, darunter Prinz William, jubeln und umarmen sich auf einer Tribüne.

"William völlig ausgerastet": Royal-Fans können Auftritt von Thronfolger kaum fassen

Prinz William jubelt mit erhobenen Fäusten auf einer Tribüne.

Prinz William

Prinz William

Prinz William

"Schön, echte Leidenschaft zu sehen"

Royal-Fans zeigten sich in den sozialen Medien begeistert von dem energiegeladenen Auftritt des Prinzen. Hier einige der Kommentare, die man auf X (ehemals Twitter) findet: 

  • "Süß. Echte Leidenschaft. Er ist wie alle Fans. Was wir alle tun, wenn wir gewinnen."
  • "Prinz William rastet völlig aus, als Villa in Führung geht. Fußball ist wirklich für JEDEN da."
  • "Schön, echte Leidenschaft zu sehen. Egal, wer man ist, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt, feiert man!"
  • "Ich habs live gesehen und bin fast ausgerastet. Wie kann Prinz William, ein Mitglied des englischen Königshauses, ein Buendía-Tor im Europa-League-Halbfinale wie ein Hooligan feiern? Klasse!"
kurier.at, spi  | 

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