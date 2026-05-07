Charles in "unmöglicher Lage" wegen Harry - warum er sogar Telefonate fürchtet
Prinz Harry hat sich vor Jahren von seiner royalen Familie entfremdet. Das Verhältnis zwischen Vater König Charles III. und Bruder William gilt als angespannt. Inzwischen scheint ihm eine Versöhnung am Herzen zu liegen. So hatte Harry seinen Vater etwa im Februar 2024 getroffen, nachdem dessen Krebsdiagnose öffentlich wurde. Das letzte Mal trafen sich Vater und Sohn am 10. September 2025 in London. Bei diesem ersten Treffen nach 18 Monaten sprachen sie etwa eine Stunde lang in Clarence House.
Kein Treffen mit Harry bei Charles' USA-Besuch
In Bezug auf seinen jüngeren Sohn gibt sich der britische Monarch allerdings nach wie vor verhalten. Auch bei seiner USA-Staatsvisite, die er vergangene Woche absolviert hat, blieb ein Treffen mit Harry aus. Es heißt, Charles würde aus Angst nicht mit dem 41-Jährigen sprechen.
Wie der britische Mirror berichtet, dürften Berater des Königs diesem von einer Annäherung an Harry, der nach wie vor Herzog von Sussex ist, abraten. Palastinsider befürchten angeblich, dass jeder Versuch von König Charles, sich mit Prinz Harry zu versöhnen, nach hinten losgehen könnte, da er und Ehefrau Herzogin Meghan private Gespräche veröffentlichen könnten.
Adelsexperte Duncan Larcombe behauptet, König Charles befinde sich in einer "unmöglichen Lage". Sowohl er als auch Prinz William würden zögern, Kontakt mit Harry aufzunehmen, solange das Vertrauen auf wackeligen Beinen steht.
Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten in der Vergangenheit gegenüber Talkmasterin Oprah Winfrey zum Teil brisante Details über ihr Zerwürfnis öffentlich gemacht. Auch Harrys Memoiren "Reserve" (Originaltitel: "Spare"), die 2023 erschienen und in denen der Herzog von Sussex Einblicke in sein zerrüttetes Verhältnis zu seinem Vater und seinem Bruder gab, hatten dafür gesorgt, dass das Vertrauen in Harrys Loyalität gegenüber der Krone schwand.
Warum Charles selbst Telefonate mit Harry fürchtet
Charles und William sollen daher auch die Gefahr fürchten, dass die Sussexes private Informationen über die Königsfamilie veröffentlichen könnten, sollten die Kontakte wieder aufgenommen werden.
Laut Larcombe könnte selbst ein einfaches Telefonat von Charles von Harry öffentlich gemacht werden - was den Vertrauensverlust weiter vertiefen würde. "Charles und Prinz William können keinen Kontakt zu Harry aufnehmen, aus Angst, er könnte die Sache öffentlich machen", so der Adelsexperte gegenüber Mirror. "Das ist das größte Hindernis. Würden sie den Kontakt wieder aufnehmen, bestünde die Gefahr, dass Harry und Meghan weitere persönliche Details preisgeben und weitere brisante Informationen über die Geschehnisse enthüllen. Genau darin liegt die Befürchtung der königlichen Familie."
Und weiter: "Wenn Charles Harry anrufen und sagen würde: 'Ich komme in die USA, ich würde dich sehr gerne sehen', bestünde die Gefahr, dass Harry die Sache öffentlich machen würde. Dieser Vertrauensbruch ist das Bedeutendste daran", so Larcombe in Bezug darauf, warum ein Treffen zwischen Vater und Sohn vergangene Woche ausgeblieben war.
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