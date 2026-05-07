Charles in "unmöglicher Lage" wegen Harry - warum er sogar Telefonate fürchtet

Prinz Harry hat sich vor Jahren von seiner royalen Familie entfremdet. Das Verhältnis zwischen Vater König Charles III. und Bruder William gilt als angespannt. Inzwischen scheint ihm eine Versöhnung am Herzen zu liegen. So hatte Harry seinen Vater etwa im Februar 2024 getroffen, nachdem dessen Krebsdiagnose öffentlich wurde. Das letzte Mal trafen sich Vater und Sohn am 10. September 2025 in London. Bei diesem ersten Treffen nach 18 Monaten sprachen sie etwa eine Stunde lang in Clarence House.

Kein Treffen mit Harry bei Charles' USA-Besuch

In Bezug auf seinen jüngeren Sohn gibt sich der britische Monarch allerdings nach wie vor verhalten. Auch bei seiner USA-Staatsvisite, die er vergangene Woche absolviert hat, blieb ein Treffen mit Harry aus. Es heißt, Charles würde aus Angst nicht mit dem 41-Jährigen sprechen.

Wie der britische Mirror berichtet, dürften Berater des Königs diesem von einer Annäherung an Harry, der nach wie vor Herzog von Sussex ist, abraten. Palastinsider befürchten angeblich, dass jeder Versuch von König Charles, sich mit Prinz Harry zu versöhnen, nach hinten losgehen könnte, da er und Ehefrau Herzogin Meghan private Gespräche veröffentlichen könnten.