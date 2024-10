Ex-Vanity-Fair-Herausgeberin über Meghan: "Alle ihre Ideen sind Müll"

"Ihr Problem ist, dass sie nicht zuhört", fügte Frau Brown hinzu. "Sie hat all diese Leute, fragt sie nach ihrer Meinung und folgt ihnen dann nicht. Sie tut, was sie tun möchte. Und all ihre Ideen sind leider totaler Mist."

Harry folgte Meghan "wie blind ein Kind"

Vom Herzog von Sussex scheint Brown eine höhere Meinung zu haben.

"Das Besondere an Harry ist, dass er sehr gut darin ist, Prinz Harry zu sein", so die ehemalige Vanity-Fair-Herausgeberin. "Und das ist die Tragödie von all dem. Er ist zweifellos das talentierteste Mitglied der königlichen Familie, wenn es um das Prinzendasein geht, und das ist alles, was er kann. Er ist wirklich ziemlich fehlerfrei darin."

Als Harry seiner zukünftige Frau Meghan im Jahr 2016 begegnete, sei er ein "Lamm zum Schlachten" geworden. "Er war furchtbar beeindruckt von Meghan. Er dachte, dass sie alles wüsste. Sie überzeugte ihn davon, dass sie die clevere Hollywood-Mastermind sei, die hereinkommen und sie zu Stars und allem anderen machen könnte. Und er folgte ihr einfach blind wie ein Kind."

Es ist nicht das erste Mal, dass Tina Brown öffentlich Entscheidungen der Sussexes infrage stellte. Sie hatte Meghans und Harrys Entschluss, das Königshaus zu verlassen, in der Vergangenheit als "Katastrophe" bezeichnet und dem Paar vorgeworfen, "dramasüchtig" zu sein.

Was Meghan in ihrem ersten Interview über Harry erzählte

Herzogin Meghan hatte 2017 ihr allererstes Interview seit Bekanntwerden ihrer Beziehung mit dem britischen Royal der Vanity Fair gegeben.