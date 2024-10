Queen erntet Gelächter: Camillas skurrilstes Gespräch während Australien-Tour

König Charles III. absolviert derzeit seine erste Fernreise, seit er vor einigen Monaten eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte.

Zusammen mit seiner Ehefrau Camilla ist der britische Monarch am Freitag in Australien gelandet. Nach seinem Down-Under-Besuch jettet das königliche Paar am Mittwoch nach Samoa weiter.

In Australien absolvierten Charles und Camilla eine Reihe an öffentlichen Auftritten. Der Monarch und die Königin trafen nicht nur ranghohe Persönlichkeiten, sondern auch Royal-Fans. Eine Begegnung, die Camilla in Australien machte, sorgte für Belustigung.

Königin? Mir egal. Papagei frotzelt Camilla Ein Papagei hatte die Ehre, sich mit der Queen "zu unterhalten". Das Tier zeigte sich jedoch wenig beeindruckt von Ihrer Majestät. Im Stadtteil Surry Hills der Stadt New South Wales lernte Camilla das neunjährige Tier kennen. Fotos zeigen, wie die 77-Jährige neben Caesar - so der Name des Vogels - posiert. Camilla wagte eine Annäherung - und begrüßte den Papagei mit "Hallo Caesar". Doch der Vogel blieb stumm. "Er ist kamerascheu geworden", witzelte Charles Gattin. Nach einigem Zögern gab Caesar schließlich nach und entgegnete: "Hallo." Die Menschenmenge, die sich Stunden vor der Ankunft des Königspaares versammelt hatte, brach in Jubel und Gelächter aus.

© via REUTERS / Aaron Chown Camilla unterhielt sich in Australien auch mit einem Papagei

Charles ist auch Staatsoberhaupt von Australien, einer früheren britischen Kolonie. Es ist das erste Mal, dass der älteste Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. als König nach Australien kommt sowie sein erster Besuch in einem seiner "Realms" - also einem der 14 Staaten, in denen Charles außer im Vereinigten Königreich noch Staatsoberhaupt ist - seit seiner Amtsübernahme im September 2022.