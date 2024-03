Entführungsversuch von Prinzessin Anne jährt sich zum 50. Mal

Ein luxuriöser Aston Martin mit royalem Emblem auf dem Dach rollt am Abend des 20. März 1974 über die Prachtstraße The Mall in London auf den Buckingham-Palast zu.

Kurz bevor sie ihr Ziel erreichen, taucht ein weißer Ford Escort auf, der die royale Limousine überholt und zum Halten zwingt. Ein bewaffneter Mann steigt aus. Er hat es auf Prinzessin Anne abgesehen. Er will sie entführen, um mehrere Millionen an Lösegeld zu erpressen. Und er meint es ernst. Vier Männer, die sich ihm in den Weg stellen, schießt er nieder: Den Personenschützer, den Chauffeur, einen herbeigeeilten Polizisten und einen Journalisten, der zufällig in einem Taxi vorbeigefahren kommt und sich entschließt, einzugreifen.

"Gehen Sie weg, Sie alberner Mann"

Prinzessin Anne bleibt bei dem ganzen Vorfall angeblich überraschend gelassen. Dem Entführer, der sie aus dem Fahrzeug zerren will, bescheidet sie nach Angaben eines Augenzeugen: "Go away, you silly man" ("Gehen Sie weg, Sie alberner Mann"). Das Image der No-Nonsense-Prinzessin hat sie sich bis heute erhalten. Die inzwischen 73 Jahre alte Schwester von König Charles III. (75) gilt als äußerst pflichtbewusst und vielleicht noch wichtiger: frei von Skandalen.