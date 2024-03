Prinz Edward: Lange ein Royal der Kategorie "auch noch da" - aktuell wichtiger denn je

Der jüngste Bruder von König Charles III., Prinz Edward, ist am 10. März zu seinem 60. Geburtstag mit einer besonderen Ehre bedacht worden. Charles habe ihn in den Distelorden berufen, teilte der Buckingham-Palast mit. Die Aufnahme in den "Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle" gilt als höchste Auszeichnung Schottlands.