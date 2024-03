Herzogin Sophies großer Schritt aus der zweiten Reihe ins Rampenlicht

Vielmehr gelte es, an der Seite der Überlebenden zu stehen, um Gerechtigkeit zu erreichen. "Um sicherzustellen, dass dieses Verbrechen nicht zu einem akzeptierten Teil eines Konflikts wird", führte Sophie nach Angaben des Palasts in einer Videoansprache aus, die sich an Teilnehmende einer Konferenz in der Ukraine richtete.

Sophie, die mit Charles' Bruder Prinz Edward verheiratet ist, setzt sich seit Längerem für das Thema ein. Die Folgen von sexualisierter Gewalt in Konflikten seien nicht nur für die Überlebenden und die Kinder, die aus Vergewaltigungen hervorgegangen seien, verheerend, sondern wirkten sich auf die ganze Familie und die Gemeinde aus.

Der König ist auf Sophie und Edward angewiesen

Eingebrannt hätten sich ihr die Schreie eines fünfjährigen Mädchens, das sich im Panzi-Krankenhaus in der Demokratischen Republik Kongo an seinen Vater geklammert habe, während Ärzte liebevoll versucht hätten, ausreichend Vertrauen aufzubauen, um das Kind untersuchen zu können. Ebenso gehe es ihr mit den Gesichtern und Berichten der vielen Frauen, die ihre furchtbaren Erfahrungen geteilt hätten. "Und während sie - als unschuldige Opfer - lebenslang mit verheerenden psychologischen und körperlichen Konsequenzen gestraft sind, kommt der Großteil der Täter ungestraft davon", führte Herzogin Sophie aus. "Das muss sich ändern." Man müsse mehr dafür tun, dass die Schuld nicht den Betroffenen zugeschoben werde, und Täter zur Verantwortung ziehen. Es brauche eine erfolgreiche Strafverfolgung, die Verhängung von Sanktionen zur Abschreckung und Hilfsmaßnahmen für Betroffene.

Herzogin Sophie und Prinz Edward haben stärkere Aufmerksamkeit erhalten, seitdem Harry und Meghan vor einigen Jahr ihre royalen Pflichten aufgegeben haben. Davon fühlten sie sich "geschmeichelt", erzählten sie einst. "Wir haben so vor uns hin gearbeitet, haben es hoffentlich gut gemacht", sagte Sophie. Mit dem Ausstieg von Harry und Meghan hätten sich die Dinge dann plötzlich verändert. "Natürlich suchen die Medien nach Leuten, die die sogenannte Leere füllen können. Wenn die Menschen dem, was wir tun, mehr Beachtung schenken, dann ist das großartig." Vor allem Sophie ist damals verstärkt ins Rampenlicht gerückt oder dort bis heute geblieben. Sie engagiert sich besonders für Gesundheitsthemen und Frauenrechte. Gemeinsam mit Edward hat sie zwei Kinder, Louise und James.