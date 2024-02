Das Geheimnis von Prinzessin Kates Erfolg in der Royal Family

Bond glaubt, dass langjährige Freunde, Vertraute von Prinz William und ihre Herkunftsfamilie sie stark machten. "Ein Grund für Kates Erfolg in ihrer royalen Rolle ist ihr stabiler 'Inner Circle'- und der geht weit über ihre Eltern und Geschwister hinaus", so Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "(Mutter) Carole und (Schwester) Pippa waren natürlich während Kates Genesungsprozesses zur Stelle."

Daneben könne sie auf Williams Umfeld zählen. "Kate hat auch enge Freundschaften mit vielen von Williams Bekannten geknüpft, und sie alle werden ihr praktische Hilfe angeboten haben - vor allem mit den Kindern", so Bond zu OK!.

"Manchmal sind die ältesten Freunde, die mit dir durch dick und dünn gegangen sind, genau das, was du brauchst. Kate hat tiefe Freundschaften mit einigen ihrer Schulkameraden gepflegt, die sie offensichtlich schon kannten, bevor sie in die königliche Familie aufgenommen wurde."

Kate ist liebevolle Ehefrau und Mutter, fällt mit Liebenswürdigkeit und charmantem Lächeln auf, hat keine Allüren und zeigt hohen Einsatz für die Gemeinschaft. Catherine Middleton, so ihr Mädchenname, stellt ihr Leben ganz in den Dienst der "Firma", wie die königliche Familie genannt werden. "Kate ist genau, was sie brauchen und was sie wollen", sind Royal-Experten seit Jahren überzeugt.