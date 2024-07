Charles kommt alleine in schottischen Lieblingsschloss an – und es ist nicht Balmoral

Wie auch schon einst Queen Elizabeth II. verbringen König Charles III. und Königin Camilla ihre Sommerferien im August auf Schloss Balmoral in Schottland.

"Das ist etwas, was er jedes Jahr tut, um sich neu zu ordnen, zu entspannen und Gespräche zu planen, die er mit Mitgliedern der königlichen Familie führen wird, wenn sie sich in Balmoral treffen", erklärt der Insider.

"Charles wird die nächsten etwa zehn Tage auf der Burg [von Mey] verbringen, bis er zum Rest der Familie in Balmoral stößt", zitiert das britische Blatt eine palastinterne Quelle.

Wie express.co.uk berichtet, hat sich König Charles dafür entschieden, einige Zeit allein im Castle of Mey zu verbringen, bevor er sich in ein paar Wochen dem Rest der königlichen Familie auf dem Balmoral-Anwesen anschließt.

Mittlerweile ist der Monarch bereits in Schottland eingetroffen - allerdings ohne royaler Begleitung.

Die verstorbene Königinmutter hatte das Schloss zum ersten Mal im Jahr 1952 gesehen, als sie in der Gegend spazieren ging - kurz nach dem Tod ihres Mannes, König Georg VI .

Das Castle of Mey liegt im äußersten Nordosten Schottlands nahe John o’ Groats in der Grafschaft Caithness.

Das Schloss wurde im 16. Jahrhundert von George Sinclair, 4. Earl of Caithness, gebaut und 1952 von der Queen Mum gekauft. Charles' Großmutter war in Schottland aufgewachsen und fühlte sich in der Abgeschiedenheit heimisch. Es war die einzige Immobilie, die ihr je selbst gehörte.

Sie ließ das Castle of Mey grundlegend renovieren. Unter anderem versah Elizabeth es erstmals mit Strom- und Wasseranschluss. Das Schloss wurde von ihr von 1955 bis zu ihrem Tod im Jahr 2002 als Urlaubsdomizil meist in den Monaten August und Oktober genutzt.