Böse Überraschung: Märtha Louises Hochzeit kostete Gäste ein Vermögen

Das Paar schloss am malerischen Geirangerfjord den Bund der Ehe. Mehr als zwei Jahre nach ihrer Verlobung gaben sich die Tochter von König Harald V. und ihr aus den USA stammender Partner auf einer Zeremonie in einem geschlossenen Zelt unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Jawort.

Anreise und Unterkunft werden bei Hochzeiten in Norwegen im Normalfall nicht übernommen. Das Brautpaar kam zwar für das offizielle Hochzeitsessen und die Getränke auf, bei den Events rund um das Jawort hätten die Gäste allerdings tief ins Portemonnaie greifen müssen. Und die Getränke an der Bar im Hotel Union in Geiranger sollen auch nicht günstig sein. Se og Hør berichtet, dass ein Gin und Tonic umgerechnet rund 19 Euro kostet.

Hinzu kamen noch Kosten für ein Geschenk für das Brautpaar - was in Summe zu einer kostspieligen Angelegenheit für die Gäste wurde.