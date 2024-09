Katy Perry spricht über Trennung von Oralando Bloom: "Hartes Jahr"

Perry verrät, warum sie und Bloom sich 2017 trennten

Bloom habe damals kein Interesse daran gehabt, "Spiele zu spielen" und sie musste an sich "arbeiten", erzählte Perry jetzt gegenüber Alex Cooper im "Call Her Daddy"-Podcast.

Das Paar hatte sich 2016 kennengelernt, auf einer Afterparty der Golden Globes. Im Jahr darauf kam es, nachdem der "Fluch der Karibik“-Schauspieler an einem einwöchigen Retreat namens "The Hoffman Process" teilgenommen hatte, kurzfristig zur Trennung.

Der Schauspielerin und die Sängerin suchten damals nach verschiedenen Dingen in ihrem Leben.

"Wir waren vom ersten Tag an nicht wirklich dabei. Das lag daran, dass er gerade eine große Zeit des Zölibats hinter sich hatte und sich Absichten gesetzt hatte. Ich war frisch aus einer Beziehung und dachte, ich kann das nicht mehr tun. Ich muss in einem anderen Teich schwimmen, aber ich musste viel echte Arbeit leisten", verriet Perry über die anfänglichen Schwierigkeiten in ihrer Beziehungsanbahnung mit Bloom.