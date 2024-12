Bericht: Prinz William übernahm Rolle des "Zuchtmeisters" von Prinz Philip

Inzwischen hat sich die Situation etwas gebessert. Der König ist wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen, Kate zeigte sich im Juni erstmals bei der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" und sie kündigte nach Beendigung ihrer Chemotherapie inzwischen an, schrittweise zu ihren Pflichten zurückkehren zu wollen.