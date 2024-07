Adelsexpertin: Prinz William sah dieses Jahr unglaublich alleine aus

Die englische Patientin kehrte ins Rampenlicht zurück: Als Prinzessin Kate im Juni mit ihren drei Kindern per Kutsche zur traditionellen Parade "Trooping the Colour" fuhr, waren die Augen von Millionen Menschen nicht nur im Vereinigten Königreich auf die 42-Jährige gerichtet. Jede Bewegung wurde registriert.

Die britische Adelsexpertin Jennie Bond kommentierte im Gespräch mit der Zeitung Mirror die Last auf den Schultern des Thronfolgers. "Es gab Zeiten in diesem Jahr, in denen William unglaublich allein aussah. Er trägt die Verantwortung eines Sohnes, dessen Vater Krebs hat, eines Ehemannes, der sich um seine ebenfalls an Krebs erkrankte Frau kümmert und die eines Vaters von drei kleinen Kindern."

William habe keinen Bruder und keine Mutter mehr, an die er sich in dieser schwierigen Zeit wenden könnte, so Bond weiter. Prinzessin Diana war in der Nacht auf den 31. August 1997 mit 36 Jahren ums Leben gekommen. Am 1. Juli wäre sie 63 Jahre alt geworden. Mit seinem Bruder Harry ist er zerstritten.