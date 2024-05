Bei Straßenfest: Fürstin Charlène sammelt Spenden in 6.000-Euro-Poncho

Am Wochenende beteiligte sich Fürstin Charlène von Monaco an vom Champagne and Oyster Cycling Club (COCC) organisierten Straßenparty anlässlich der 10. Ausgabe seiner jährlichen Wohltätigkeitsradtour von Saint Tropez nach Monaco.

Nach einem Start am frühen Morgen in Saint Tropez am Sonntag, dem 5. Mai, stiegen mehr als 90 Fahrer in den Sattel für die 140 Kilometer lange Rad-Tour zurück ins Fürstentum Monaco, wo die Teilnehmer von Charlène und Hunderten von Unterstützern empfangen wurden.

Charlène sammelt Spenden in 6.000-Euro-Poncho Wie auf dem offiziellen Account des Fürstenpalasts erklärt wird, fand die Veranstaltung zugunsten der Fondation Princesse Charlène de Monaco statt. Die Fürstin präsentierte sich bei dem Anlass in einer klassischen Jeans, zu der sie eine weiße Bluse kombiniere. Als Eye-Catcher diente ein Kashmir-Poncho des Labels Loro Piana. Kostenpunkt: Rund 6.000 Euro. Hinzu kamen braune Lederpumps der Fürstin von Manolo Blahnik für rund 900 Euro.

Charlènes Vorliebe für Luxus-Marken Loro Piana scheint sich derzeit zu einer der Lieblingsmarken der ehemaligen Profischwimmerinnen zu mausern. Als Albert, seine Frau und die gemeinsamen Zwillinge, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, das neue Feuer- und Rettungsboot der Feuerwehr von Monaco einweihten, trug die modebewusste Fürstin einen Mantel von Loro Piana zu einem marineblauen Outfit, Pumps von Gianvito Rossi und ihre Sonnenbrille von Christian Dior.

Charlène ist dafür bekannt, gerne in erlesene Marken zu investieren. Der royale Fashion-Blog "UFO No More" hat analysiert, welche Royal-Lady 2022 die teuerste Kleidung getragen hat und laut Schätzung des Portals landete Fürstin Charlène von Monaco modetechnisch auf Platz eins. Sie hat eine Vorliebe für Dior, Chanel, Akris und trug 2022 Kleidung im Wert von ca. 740.000 Euro.