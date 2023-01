Die Luxus-Ladys unter den Royals: Welche Dame die teuerste Kleidung trägt

Schon im Märchen tragen die Prinzessinnen mit Abstand die schönsten Kleider – und auch im echten Leben lassen die adeligen Damen viel Luxus an ihre Haut. Der royale Fashion-Blog „UFO No More“ hat jetzt analysiert, welche Lady 2022 die teuerste Kleidung getragen hat. Dabei wurden aber nur die Neuanschaffungen beachtet. Die beiden verantwortlichen Bloggerinnen Sarah und Heaven betonen auch, „wir sagen jedoch nicht, dass diese Berechnungen das sind, was die königlichen Damen tatsächlich ausgegeben haben, da wir das nicht überprüfen können.“ Schließlich wisse man nicht, ob es nicht vielleicht bei dem einen oder anderen Stück Rabatte gegeben hätte oder nicht wirklich alle Stücke preislich zu identifizieren waren.

Aber zumindest laut dieser Schätzung ist Fürstin Charlène von Monaco (44) modetechnisch auf Platz eins. Sie hat eine Vorliebe für Dior, Chanel, Akris und trug 2022 Kleidung im Wert von ca. 740.000 Euro.