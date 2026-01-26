Die Parallelen sind offensichtlich: Der Sohn einer der berühmtesten Familien Großbritanniens distanziert sich von seinen Verwandten, um als eigenständige Person wahrgenommen zu werden und einer Karriere nachzugehen, die nichts mit seiner Herkunft zu tun hat. Die Familie wird vom verärgerten (und wohl auch verletzten) Sohn mehr als "Firma" und "Marke" wahrgenommen denn als zwischenmenschlicher Ort des Rückzugs und der Sicherheit. Dazu der Vorwurf: Öffentliches Image würde vor Familienliebe gestellt werden. Beide Söhne verlassen Großbritannien und lassen sich in den USA nieder – gemeinsam mit der neuen Ehefrau, der öffentlich die Schuld am Familienzwist gegeben wird, denn die (angeblich eiskalt berechnende) Schwiegertochter wird von der Familie des Sohnes nicht akzeptiert. Brooklyn Beckham (26) und Prinz Harry (41) haben also einiges gemeinsam. Da die Beckhams und die Royals seit jeher ein enges freundschaftliches Verhältnis miteinander pflegen – so waren Victoria und David Beckham sowohl Gäste bei der Hochzeit von Harry und Meghan, als auch von William und Kate – erscheint das aktuelle Gerücht zumindest nicht unglaubwürdig. Denn laut dem britischen Magazin OK! soll sich Harry in den Beckham-Streit eingemischt haben und Brooklyn mit Ratschlägen unterstützen.

Harry sieht sich als Brooklyns Mentor "Harry sieht viel von sich selbst in Brooklyn", wird ein Insider von OK! zitiert. "Er möchte nicht, dass Brooklyn dieselben emotionalen und strategischen Fehler macht, die er selbst gemacht hat, als er sich von seiner Familie entfernte." Zur Erinnerung: Seit Harry und Meghan Markle 2020 als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgetreten sind, haben sie sich immer wieder kritisch über die Dynamiken innerhalb der Monarchie geäußert. Das Interviews des Paares mit Oprah Winfrey und Harrys Skandal-Autobiographie "Reserve" vertieften die Kluft zwischen ihm und seinem Vater, König Charles III., sowie seinem Bruder, Prinz William. Zwischen William und Harry soll sogar vollständige Funkstille herrschen. "Harry sagte [Brooklyn]: 'Verbrenn nicht alles auf einmal. Du hast nur eine Chance, deine Geschichte richtig zu erzählen'", erklärte der Insider weiter.

Veröffentlicht nun auch Brooklyn ein Enthüllungsbuch? Gerüchten zufolge soll Harry sogar vorgeschlagen haben, dass Brooklyn ein Buch über die Konflikte mit seinen Eltern schreibt – ganz nach dem Vorbild seiner eigenen Autobiographie aus dem Jahr 2023. Dafür soll Harry Brooklyn sogar bereits mit seinem Verlag Penguin Random House in Verbindung gebracht haben. "Harry betonte, dass Ehrlichkeit am besten funktioniert, wenn sie kontrolliert, durchdacht und menschlich ist", fügte die Quelle gegenüber OK! hinzu. "Er hat ihm gesagt: 'Die Freiheit ist echt – aber die Konsequenzen sind es auch.'" Für Harry scheint es eine Herzensangelegenheit zu sein, Brooklyn auf diesem schwierigen Weg zu unterstützen. "Das ist Mentoring, das aus Narben geboren wurde", erklärte der Insider. "Harry versucht, ihm zu helfen, die Teile zu überleben, auf die einen niemand vorbereitet." Besonders wichtig sei es, so sei Harry überzeugt, die eigene Geschichte mit Bedacht zu erzählen. "Wenn Memoiren nicht richtig gestaltet sind, verliert man die Menschen", warnte der Insider laut OK!. "Man wird missverstanden. Und wenn sie einmal draußen sind, kann man es nicht zurücknehmen."