An Krebs erkrankte Prinzessin Kate entschuldigt sich für Ihr Fehlen beim "Colonel's Review"

Der britische König Charles III. wird an seiner Geburtstagsparade "Trooping the Colour" am 15. Juni teilnehmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in London kürzlich aus Palastkreisen. Demnach wird der an Krebs erkrankte Monarch die Parade seiner Gardesoldaten aber nicht wie üblich zu Pferd abnehmen, sondern gemeinsam mit Königin Camilla in einer Kutsche sitzend. Vorerst nicht mit einer Rückkehr in die Öffentlichkeit wird hingegen bei der ebenfalls an Krebs erkrankten Prinzessin Kate gerechnet.

Die eine Woche vor der Geburtstagsparade stattfindende Generalprobe "The Colonel's Review" soll nach Angaben des Palasts von Lieutenant General James Bucknall abgenommen werden. Britische Medien wiesen darauf hin, dass diese Aufgabe eigentlich Kate als "Colonel in Chief of the Irish Guards" zugefallen wäre.

Nun entschuldigte sich Kate den Irish Guards zufolge für ihr Fernbleiben. In einem auf X (ehemals Twitter) geteilten Schreiben ist zu lesen, dass die Prinzessin "stolz auf das gesamte Regiment" sei. Sie wissen es "zu schätzen, dass alle, die in diesem Jahr dabei sind", im Vorfeld "monatelang geprobt und viele Stunden investierte haben". "Es ist eine große Ehre, Ihr Colonel zu sein, und es tut mir sehr leid, dass ich beim diesjährigen Colonel's Review nicht salutieren kann. Bitte entschuldigen Sie mich beim ganzen Regiment, aber ich hoffe, dass ich Sie alle bald wieder vertreten kann. Bitte senden Sie allen Beteiligten meine besten Wünsche und viel Glück", so Kate. Die Prinzessin unterzeichnete den Brief mit "Colonel Catherine".

William: Kate geht es besser Der britische Thronfolger Prinz William soll sich laut britischen Medienberichten bei einer Gedenkveranstaltung für den D-Day diese Woche über den Gesundheitszustand seiner Frau Kate geäußert haben. Auf die Frage, ob es ihr schon besser gehe, antwortete William demnach mit einem klaren "yes", wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA meldete. Die Äußerung stammt von einem Video, das William im Gespräch mit einem älteren Mann in einem Rollstuhl zeigt.

William hatte am Mittwoch mit seinem Vater König Charles und Königin Camilla bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilgenommen. Kate wäre am liebsten auch bei dem Event in der Hafenstadt Portsmouth dabei gewesen, fügte William hinzu.

Catherine, wie sie eigentlich heißt, hatte Ende März in einer sehr persönlichen Videobotschaft der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass bei ihr nach einer größeren Bauch-OP im Jänner Krebs festgestellt worden sei. Sie unterzieht sich seitdem einer vorbeugenden Chemotherapie. In der Öffentlichkeit war sie schon seit Monaten nicht mehr zu sehen. Anders als der König hat sich Kate komplett zurückgezogen von ihren Pflichten als Royal. Wann sie zurückkehren wird, ist ungewiss.