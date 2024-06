Der Leider-nein-Fürst Andrea Casiraghi feiert 40. Geburtstag

Caroline zog mit ihrer Familie nach Saint-Rémy-de-Provence um dem Medienrummel in Monaco zu entgehen. Etliche Jahre lebten sie dort fernab vom Fürstenhof. Andrea besuchte die internationale Schule in Paris, studierte danach in Montreal, in Paris und New York und machte einen Abschluss in internationalen Beziehungen. Er wurde übrigens 1999 vom Magazin People unter die „50 Most Beautiful People“ gewählt.