Familienzuwachs in Charlotte Casiraghis Familie

Im März 2013 wurde offiziell bekannt, dass Casiraghi mit Gad Elmaleh liiert ist. Im Dezember 2013 brachte sie in Monaco ihren gemeinsamen Sohn Raphaël zur Welt, den sie 2014 in der monegassischen Palastkapelle im Rahmen einer katholischen Feier taufen ließen. Raphaël ist jedoch in der Thronfolge des Fürstentums Monaco nicht berücksichtigt, denn 2002 hatte sein Urgroßvater Fürst Rainier die Verfassung so geändert, dass nur Kinder aus einer Ehe die Erbfolge antreten können.

Das Paar ist seit Oktober 2015 getrennt. Casiraghi ist seit 2017 in einer Beziehung mit dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam, Sohn der französischen Schauspielerin Carole Bouquet.