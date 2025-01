Adelsexpertin: William jetzt ein Mann, "der keine Angst hat, seine wahren Gefühle zu zeigen"

Sie kündigte auch eine schrittweise Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben an. Auf dem Weg zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst waren sie, Williem und ihre Kinder von Schaulustigen gefeiert worden. Kate sei mit Blumen "überhäuft" worden, kommentierte der TV-Sender Sky News.

Wegen der Erkrankung seiner Frau hatte William zwischenzeitlich weniger öffentliche Termine wahrgenommen, um sich mehr um die Kinder zu kümmern. Er selbst hatte seine Mutter früh verloren - Prinzessin Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben.

William habe "keine Angst mehr, seine Gefühle zu zeigen"

Adelsbeobachter lobten William für seine Art, die zurückliegenden Herausforderungen zu meistern. "Pessimisten, die an Williams Fähigkeiten gezweifelt haben, wurden gezwungen, umzudenken. Der Prinz von Wales ist der neue Fels in der Brandung des Königshauses", schrieb die Historikerin und Adelsexpertin Tessa Dunlop streut dem Thronfolger in einem Beitrag für die Zeitung The Independent sprichwörtlich Rosen: "Er ist die Reinkarnation seiner verstorbenen Großmutter, der unerschütterliche Anker mit schicken Bartstoppeln in einer Zeit, in der seine Frau außer Gefecht war (...), der das Jahr 2024 unmissverständlich als das härteste Jahr seines Lebens bezeichnet hat. Die Nation hat sich wieder in Dianas Erstgeborenen verliebt. Wir hatten vergessen, wie groß er ist, und wie wohl er sich in seiner eigenen Haut fühlt."