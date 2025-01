Adelsexpertin über schweres Jahr: Kates Kinder "scheinen sich sehr gut zu verstehen"

Adelsexpertin Ingrid Seward glaubt, dass Kate ihren Nachwuchs heuer "ein bisschen verwöhnen möchte, weil es für Kinder sehr beängstigend ist, wenn ein Elternteil so krank ist". Dem Hello!-Magazin sagte sie: "Ich denke also, dass sie in diesem Jahr ein paar Belohnungen bekommen werden." Sie könne sich etwa vorstellen, dass es für die Familie in den Osterferien zum Skifahren geht. Im Sommer könnte auch ein größerer Urlaub anstehen.

George, Charlotte und Louis: Enge Bande

Auf viele Auftritte der kleinen Royals darf man sich demnach nicht unbedingt freuen. "Sie wissen, dass sie die Kinder zu bestimmten Zeiten vorzeigen müssen, aber ich denke, dass sie sie die restliche Zeit über sehr gut unter Verschluss halten", so Seward. Im Vergleich zu anderen Kindern hätten George, Charlotte und Louis "ein viel gewöhnlicheres und ungezwungeneres Leben, weil sie nicht von Kindermädchen und Personal umgeben sind", meint Seward und spielt damit auf die Wohnverhältnisse der Familie im vergleichsweise beschaulichen Adelaide Cottage in Windsor an. "Sie sind sehr viel bei ihren Eltern."

Die Geschwister sollen sich sehr nahe stehen: "Die drei scheinen sich unglaublich gut zu verstehen“, so Seward weiter. "Sie sind altersmäßig nah beieinander, sie treiben alle gerne Sport, sie sind durch die Situation, in der sie sich befinden, verbunden, und sie sitzen alle im selben Boot. Und ich glaube, das bringt sie alle näher zusammen."