Adelsexpertin: "Kate fühlt sich wohler" - neues Foto löste nur noch mehr Gerüchte aus

Die britische Prinzessin Kate hat sich für die Veröffentlichung eines bearbeiteten Fotos von sich und ihren drei Kindern entschuldigt. "Wie viele Amateur-Fotografen experimentiere ich manchmal mit Bildbearbeitung", erklärte die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William am Montag im Onlinedienst X.

Sie wolle sich "für jegliche Verwirrung entschuldigen", die das am Sonntag vom Königshaus veröffentlichte Foto möglicherweise verursacht habe.

Mehrere Nachrichtenagenturen, darunter AFP, hatten das offizielle Foto am Sonntag zurückgezogen, da es sich bei näherer Betrachtung als offensichtlich bearbeitet herausgestellt hatte. Das vom Kensington-Palast am Sonntag veröffentlichte Foto zeigt die Prinzessin von Wales lächelnd auf einem Gartenstuhl sitzend, um sie herum ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis . Bei näherem Hinsehen fallen mehrere Unstimmigkeiten auf: So enden die Haare von Prinzessin Charlotte auf einer Seite abrupt über ihrer Schulter und ihr linkes Handgelenk ist breiter als ihr Ärmel.

Der Gesundheitszustand der 42-Jährigen war in den vergangenen Wochen zunehmend Gegenstand von Spekulationen. Das Bild, das zum britischen Muttertag auf dem X-Account (vormals Twitter) des Kensington-Palasts gepostet wurde, ist der Nachrichtenagentur PA zufolge erst vor wenigen Tagen in Windsor entstanden.

Wie es Kate aktuell wirklich geht, ist unklar. Die britische Adelsexpertin Jennie Bond meint, das Foto mache optimistisch. "Es ist ein sehr traditionelles Bild, wie sie es jedes Jahr am Muttertag veröffentlichen", sagte sie zu GB News. "Meine erste Reaktion war, meine Güte, sie sieht gut aus. Und wir sehen sie ganz darauf - sonst gäbe es wahrscheinlich wieder Verschwörungstheorien."

Kürzlich war es ausgerechnet Kates Ehemann, der neue Gerüchte auslöste. Als Prinz William Ende Februar kurzfristig "aus persönlichen Gründen" eine wichtige royale Veranstaltung absagte, wurde die Internetbüchse der Pandora geöffnet. So groß wurden die Gerüchte in den sozialen Netzwerken, so wild tobten ungebremst verschiedene Verschwörungstheorien durchs Netz, dass sich der Kensington-Palast dazu genötigt sah, erneut mitzuteilen: Die Prinzessin erhole sich, es gehe ihr gut. Man habe doch gesagt, dass man sich im Falle des Falls schon melden werde.

Mit dem neuen Foto wollte Palast offenbar auch langsam wieder Normalität demonstrieren. "Sie sieht gut aus. Sie hat alle ihre Gliedmaßen. Sie trägt eine ziemlich enge Jeans, was nach einer Bauchoperation darauf schließen lässt, dass sie sich etwas wohler fühlt", so Jennie Bond. Das Foto hinterlässt einen bitteren Beigeschmack: Was und wie viel tatsächlich bearbeitet oder manipuliert wurde, bleibt unklar.