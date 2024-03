Prinzessin Dianas Bruder: Wurde im Internat missbraucht

Der Bruder von Prinzessin Diana, Charles Spencer, ist nach eigenen Angaben als Elfjähriger im Internat von einer Mitarbeiterin sexuell missbraucht worden. Das geht aus einem Auszug seiner Memoiren "A Very Private School" hervor, der in der "Mail on Sunday" veröffentlicht wurde. Der inzwischen 59 Jahre alte Earl Spencer, wie er in Großbritannien genannt wird, legt darin ausführlich dar, wie er in dem Internat Maidwell Hall geschlagen und Opfer sexueller Übergriffe wurde.