Adelsexperte: William und Charles grenzen Harry während "kritischer" Zeit aus

Der Adelsexperte und Autor Christopher Andersen ("The King: The Life of Charles III") glaubt, dass Charles und sein älterer Sohn William Harry ausgrenzen. "Sie haben sich dafür entschieden, Harry zu ignorieren, ihn auszublenden und ihn nicht an sich heranzulassen, während sie vor so vielen kritischen Herausforderungen stehen. In gewisser Weise finde ich das sogar noch trauriger. Man sagt, dass nicht Hass nicht das Gegenteil von Liebe ist - sondern Gleichgültigkeit", sagte er im Gespräch mit Fox News Digital.

Erinnerungen an erste Nigeria-Reise von Harry und Meghan

König Charles und Prinz William seien "nicht überrascht" gewesen, dass Harry nach seinem London-Trip jüngst eine Reise nach Nigeria unternahm, so Anderson. Der Nigeria-Besuch der Sussexes, wie Harry und Meghan in Großbritannien auch genannt werden, erinnerte an eine Reise des Paars nach Südafrika, kurz vor ihrem Ausscheiden von den Royals. Damals hatte Meghan in einem Interview ihr tiefes Unbehagen mit dem Leben als Mitglied der Königsfamilie offenbart.