Adelsexperte: Zwei wichtige Royals werden Prinz Harry wohl nicht vergeben

Prinz Harry hatte zuletzt ganz offen seinen Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. In einem BBC-Interview nach einer Niederlage vor Gericht um staatlichen Personenschutz bei Besuchen in Großbritannien, der ihm inzwischen nicht mehr automatisch in vollem Umfang zusteht, sagte er: "Ich hätte sehr gerne eine Aussöhnung mit meiner Familie."

Doch der Streit bei dem gemeinsamen Spaziergang sei "so hitzig" geworden, dass König Charles - damals noch Thronfolger - seine Söhne gebeten habe: "Bitte, Jungs - macht mir meine letzten Jahre nicht zur Hölle", schrieb Harry in dem Buch. Und er stellte sich die Frage: "Mein geliebter Bruder, mein Erzfeind, wie hatte das geschehen können?"

Ohne den Personenschutz durch die britischen Sicherheitsbehörden will Harry seine Familie nicht in seine Heimat mitbringen. Er besuchte das Vereinigte Königreich zuletzt nur noch alleine.

Schwere Vorwürfe

Harry schilderte in dem Werk auch, welche Gefühle Camilla bei ihm hervorrief. Zwar habe sie sich nicht wie befürchtet als böse Stiefmutter herausgestellt, aber sie habe Informationen über andere Royals an die Presse gegeben, um selbst in einem besseren Licht dazustehen. Sein Fazit: Sie sei "gefährlich" und habe die Heirat mit seinem Vater sowie die eigene Krönung von langer Hand geplant, so der Royal.

Auch in mehreren Interviews mit britischen und US-TV-Sendern hatte Harry seinen Familienmitgliedern und dem Hofpersonal schwere Vorwürfe gemacht. Im US-Sender ABC forderte Harry einst, vor einer möglichen Versöhnung müsse die Royal Family Verantwortung übernehmen. Eine Rückkehr in die erste Reihe der königlichen Familie schloss er grundsätzlich aus. Ein solcher Schritt sei "unüberlebbar", sagte Harry. "Das ist wirklich traurig, denn das zerstört im Wesentlichen die Beziehung zwischen uns."