Babynews beim Herzog und der Herzogin von Westminster

Der Aristokrat Grosvenor gilt als enger Freund Prinz Williams und ist Patenonkel von dessen ältestem Sohn Prinz George. König Charles ist Patenonkel von Grosvenor.

William hatte im Juni 2024 auch an der Trauung seines Freundes, die von Medien im Vereinigten Königreich als "Hochzeit des Jahres" bezeichnet wurde, teilgenommen. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie der britische Thronfolger aus einem Mercedes-Kleinbus stieg und durch den Seiteneingang in die Kathedrale in der nordwestenglischen Stadt Chester huschte. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge nahm er als Trauzeuge an der Zeremonie teil.