Bericht: Prinzessin Annes Pferdeunfall 2024 war "viel schlimmer als alle zugeben"

Prinzessin Anne hatte vor einem Jahr fünf Nächte in einem Krankenhaus in der Stadt Bristol verbracht.

Sie gilt als fleißig, schlagfertig und vor allem als große Pferdeliebhaberin: Prinzessin Anne, die jüngere Schwester von König Charles III. Annes große Liebe gilt schon immer den Tieren. Die Leidenschaft für das Reiten brachte ihr aber schon mehrere Blessuren ein. Vor einem Jahr hatte Anne fünf Nächte in einem Krankenhaus in der Stadt Bristol verbracht, nachdem sie am 23. Juni 2024 auf ihrem Privatanwesen Gatcombe Park vermutlich von einem Pferd am Kopf getroffen wurde. Die Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet, erlitt dabei leichte Kopfverletzungen sowie eine Gehirnerschütterung und kann sich britischen Medien zufolge nicht mehr an die genauen Umstände des Vorfalls erinnern.

"Dauerte eine ganze Weile, bis sie sich wieder wohl fühlte" Schnell war der Vorfall in den Medien kein Thema mehr. Dabei soll er schwerer als von der Öffentlichkeit wahrgenommen gewesen sein. "Ihr Unfall war so viel schlimmer, als alle zugeben wollten, und es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich wieder wohl fühlte", erzählte eine Quelle der Zeitung The Sunday Times. Auch für Anne dürfte der Unfall eine Zäsur gewesen sein. "Man wird deutlich daran erinnert, dass eigentlich jeder Tag ein Bonus ist", sagte sie heuer der Nachrichtenagentur PA. Zum genauen Hergang könne sie nicht viel sagen, äußerte Anne. "Ich weiß, wo ich hinwollte, und zwar zu den Hühnern." Mit Pferden habe das nichts zu tun gehabt. "Es erinnert einen daran, dass man nie genau weiß, ob etwas passiert und man sich vielleicht nicht mehr erholt", sagte sie.