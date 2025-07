Die Polizei soll den Tod als "nicht verdächtig" eingestuft haben. Eine Beteiligung Dritter liege nicht vor. Roche habe Englische Literatur an der Universität Durham studiert.

Die britischen Prinzen William und Prinz Harry haben eine entfernte Cousine verloren. Einem Bericht der Zeitung The Sun zufolge starb die junge Frau namens Rosie Roche am 14. Juli mit nur 20 Jahren. Roche war demnach die Enkeltochter des Onkels von Prinzessin Diana . Roche sei von ihrer Mutter und ihrer Schwester aufgefunden worden.

Private Beerdigung für Rosie Roche

Einem in der Yorkshire Post veröffentlichten Nachruf ist zu entnehmen, dass Roche im privaten Kreis ihrer Familie beerdigt werde. Auch ein Gedenkgottesdienst sei geplant. In der Parte wird Roche als "liebe Tochter von Hugh und Pippa, unglaubliche Schwester von Archie und Agatha, Enkelin von Derek und Rae Long", beschrieben.

Wie nahe William und Harry Roche, die eine Cousine zweiten Grades war, standen, ist nicht bekannt. Ihre Mutter Diana war am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall zusammen mit ihrem damaligen Freund Dodi Fayed auf der Flucht vor Paparazzi in Paris ums Leben gekommen. William und Harry waren damals 15 und zwölf Jahre alt. Der frühe Tod ihrer Mutter hat beide schwer getroffen, gleichzeitig aber auch eng zusammengeschweißt. Ihre enge Beziehung bekam Medienberichten zufolge jedoch erste Risse, als Prinz Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle zusammenkam. Inzwischen hat das Paar dem britischen Königshaus und Großbritannien den Rücken gekehrt und lebt mit seinen beiden Kindern in Kalifornien. William, als Nummer zwei der britischen Thronfolge, übernimmt unterdessen mehr und mehr Aufgaben im britischen Königshaus.