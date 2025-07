Lippenleserin deckt in Gespräch von Charles und Camilla "emotionales Geständnis" auf

Tausende Menschen säumten am 14. Juni den Weg, um bei strahlendem Wetter einen Blick auf die Königsfamilie zu erhaschen. König Charles, zu dessen Ehren an diesem Tag die große "Trooping the Colour"-Parade abgehalten wurde - und seine Frau, Königin Camilla, waren per Kutsche, begleitet von Hunderten Gardesoldaten, die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zum zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade gefahren. Doch selbst wenn man sich als Zuschauer oder Zuschauerin einen guten Platz sichern konnte: Was das Königspaar in diesen Minuten beschäftigt, bleibt normalerweise ein Geheimnis. Die britische Yellow Press beschäftigt daher gerne professionelle Lippenleser, die analysieren sollen, was der Monarch Privates zu sagen hat.

Auch Lippenleser Jeremy Freeman hatte für die Zeitung Mirror ein Kutschengespräch des Königspaares analysiert. Demnach habe Charles seiner Frau gesagt: "Absolutely crazy, disgrace, absolutely extraordinary." Also etwa: "Absolut verrückt, eine Schande, absolut außergewöhnlich." Was der Monarch damit gemeint haben könnte, blieb offen. "Der Unterschied zwischen mir und ihm" Später habe er "Meanwhile, not like me. That's the difference between me and him", gesagt. Deutsch: "Ich bin da ganz anders. Genau das ist der Unterschied zwischen mir und ihm." Auch auf wen sich Charles hier bezog, konnte Freeman nicht konkretisieren. Charles habe derzeit aber eine Meinungsverschiedenheit mit seinem in Ungnade gefallenen Bruder Andrew über das Anwesen, die sogenannte Royal Lodge, in dem er immer noch lebt, so der Mirror.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/BEN STANSALL Trooping the Colour 2025: König Charles mit Königin Camilla in der offenen Kutsche

Die offizielle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" ist ein Höhepunkt im Kalender der Royal Family. Tausende Soldaten in roten Gardeuniformen und mit Bärenfellmützen paradieren auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade. Der König nimmt den Aufmarsch persönlich ab. Wegen seiner Krebserkrankung legte Charles im Vorjahr per geschlossener Kutsche den Weg vom Palast zurück. 2023 hatte er die Parade noch hoch zu Pferd verfolgt.

"Bist du dir absolut sicher?" Der Lippenleserin Nicola Hickling zufolge hatten Charles und Camilla 2024 einen sehr innigen Moment geteilt. In der Dokumentation "Lip-Reading The Royals: The Secret Conversations", habe Hickling dem OK!-Magazine zufolge etwa angegeben: "Hier spürt Königin Camilla den emotionalen Zustand von Charles und fragt: 'Bist du dir absolut sicher?' Charles antwortet, er macht eine subtile Handbewegung, die seine eigene Entschlossenheit zu verstärken scheint. Er sagt: 'Ich werde den heutigen Tag überstehen, ich fühle mich emotional und ich weiß nicht warum.' An dieser Stelle wischt er sich mit der Hand vielleicht eine Träne aus dem Auge. Bei näherem Hinsehen kann ich sehen, dass seine Augen ziemlich rot sind und er ziemlich weinerlich aussieht." OK! titelt, es habe sich um ein "emotionales Geständnis" des Königs gehandelt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/BENJAMIN CREMEL 2024 fuhr das Königspaar in der geschlossenen Kutsche