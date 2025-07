Queen Elizabeth aß Bananen auf eine besondere Art und Weise

Und was hat die Queen am liebsten gegessen? "Ein Lieblingsessen gibt's in dem Sinne nicht", sagte Stefan Pappert 2022. "Die Queen isst ganz normal, was jeder andere auch essen würde." Die Essgewohnheiten der Königin hätten sich in ihren letzten Jahren allerdings etwas geändert. "Wir haben das Essen ein bisschen salziger gestaltet, einfach weil der Geschmack im Alter abnimmt. Wir haben aber die Portionen kleiner gemacht. Es gibt nicht mehr Riesenteller."