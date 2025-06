Nicht Camilla: Das ist König Charles' "ultimative Vertraute"

Der engste Kreis von König Charles III. hat sich in den vergangenen Jahren verkleinert: Sohn Harry und seine Frau Herzogin Meghan haben sich längst von den royalen Pflichten losgesagt und leben in den USA. Charles' Bruder Prinz Andrew ist in Ungnade gefallen - wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Unternehmer Jeffrey Epstein. Zwischenzeitlich war im vergangenen Jahr auch Schwiegertochter Prinzessin Kate ausgefallen. Sie musste sich einer Chemotherapie unterziehen, tritt inzwischen aber wieder auf. Genau wie Charles, der nach wie vor ebenfalls wegen einer Krebserkrankung behandelt wird.

"Solide und absolut verlässlich" Und obwohl "Königin Camilla als Charles' Fels in der Brandung" gelte, "steht eine andere enge Verwandte an der Spitze der ultimativen Vertrauten des Monarchen", schreibt die britische Zeitung Express. Dabei handele es sich um seine jüngere Schwester Anne. Die britische Adelsexpertin Jennie Bond weiß, warum: "Die Princess Royal ist seine sachliche ("no-nonsense") Schwester: absolut loyal gegenüber der Krone, ein absoluter Profi, jemand, auf den sich Charles in guten wie in schlechten Zeiten verlassen kann", erzählte sie im Gespräch Express. "Sie ist solide und absolut verlässlich." Bond weiter: "Ich glaube, Anne ist mehr denn je zur Vertrauten ihres Bruders geworden, seit er König ist. Sie kennt ihn in- und auswendig, und er kann ihr alles erzählen. Sie ist ein wertvoller Gesprächspartner und eine Quelle unendlich vernünftiger Ratschläge."

© REUTERS/Maja Smiejkowska Prinzessin Anne

Und: Anne, die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. gilt als äußerst fleißig. Der Humor kommt bei der Arbeit im Zeichen der Krone aber auch nicht zu kurz: Ihren Schmäh stellte sie dem US-People-Magazin zufolge auch vergangene Woche während einer Veranstaltung mit Vertretern und Vertreterinnen zahlreicher Wohltätigkeitsorganisationen, für die sie sich einsetzt, unter Beweis. Nachdem sie sich Rahmen einer Rede demütig gezeigt hatte ("Ich bin nicht hier, weil ich es mir ausgesucht habe. Sie alle haben mich sehr freundlich gebeten, die Schirmherrschaft über Ihre Organisationen zu übernehmen, und es ist mir eine Ehre, Sie alle hier zu haben"), soll sie über Bruder Charles gewitzelt haben: "Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, dass Seine Majestät uns erlaubt hat, den Buckingham-Palast für diese Veranstaltung heute Abend zu nutzen. Das muss ich einfach sagen: Es hilft."