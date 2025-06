Amoklauf in Graz: König Charles III. bekundet Mitgefühl

Der britische König Charles III. hat nach dem Amoklauf in einem Oberstufenrealgymnasium in Graz mit zehn Opfern und zahlreichen Verletzten sein Mitgefühl mit den Betroffenen bekundet.

Charles: "Zutiefst schockiert und traurig"

"Meine Frau und ich waren zutiefst schockiert und traurig, als wir von den entsetzlich tragischen Ereignissen an der Schule Dreierschützengasse in Graz erfuhren. Schulen sollten Orte des Schutzes und des Lernens sein, was diesen schrecklichen Angriff auf Schüler, Schülerinnen und Mitarbeitende umso schrecklicher macht", heißt es in einer am Donnerstag auf den Plattformen X und Instagram veröffentlichten Mitteilung.

Das Königspaar bekundete den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl und sicherte ihnen seine Gedanken und Gebete zu. Charles und Camilla übermittelten zudem dem österreichischen Volk ihr "tiefstes Mitgefühl".