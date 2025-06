Diesen Schmäh-Rat gab König Charles einem 101-Jährigen, um jung zu bleiben

Der Zeitung Daily Mail zufolge war es das zweite Treffen von Charles und Brock. Schon 2024 hab er sich demnach in der Normandie mit ihm unterhalten. Nun gab es offenbar einen wohl nicht ganz ernst gemeinten Rat, um jung zu bleiben: Informiert über Brocks stattliches Alter von 101 Jahren habe Charles gesagt: "You are fantastic" - also etwa: "Es geht ihnen ja fantastisch". Sein Tipp: "Trinken Sie weiter Whisky."

König Charles ist selbst nicht mehr der Jüngste, bis zum 100er hat aber noch ein paar Jährchen: Im November wird er 77 Jahre alt. Der Geburtstag britischer Monarchen wird traditionell zweimal gefeiert: Am tatsächlichen Datum und am zweiten Samstag im Juni mit der farbenfrohen Parade Trooping the Colour, bei der die Royals eine Prozession Hunderter Gardesoldaten über die Prachtstraße The Mall in London anführen. Höhepunkt ist stets der Überflug der Royal Air Force mit Dutzenden Flugzeugen und Hubschraubern, während die Royals vom Balkon des Buckingham-Palasts winken. Am kommenden Samstag ist es wieder so weit.