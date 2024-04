Adelsexperte: Prinzessin Diana wäre tieftraurig über Streit von William und Harry

Bei einer Preisverleihung Mitte März hatte Prinz William an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana erinnert - allerdings ohne einen gemeinsamen Auftritt mit Bruder Prinz Harry . "Sie hat mir beigebracht, dass jeder das Potenzial hat, etwas zurückzugeben - dass jeder in Not eine helfende Hand im Leben verdient", sagte William der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge in London.

Später sollte auch Harry in einer Videoschaltung mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Legacy Awards sprechen. Dass kein gemeinsamer Auftritt geplant war, wertete die Zeitung Times als Zeichen für die anhaltende Kluft zwischen den Brüdern. Ein Reporter des Senders ITV sagte, es sei offenbar nicht möglich gewesen, die beiden zum Jubiläum der Auszeichnung in einen Raum zu bekommen.

Dianas Söhne William und Harry gelten als zerstritten. Harry hatte sich mit seiner Frau Herzogin Meghan von seinen royalen Pflichten zurückgezogen. Mittlerweile leben die beiden mit ihren zwei Kindern in den USA. Das Verhältnis zur königlichen Familie in Großbritannien gilt nach diversen Anschuldigungen als zerrüttet.

Harry erhob in seiner Anfang 2023 erschienen Biografie schwere Vorwürfe gegen William, der ihn im Streit zu Boden geworfen und verletzt haben soll. Auslöser waren demnach Vorwürfe gegen Meghan. Die Rivalität mit dem großen Bruder klang bereits im Titel des Buchs an: "Spare" (zu Deutsch: "Reserve"). So soll sein Vater über ihn nach seiner Geburt gesprochen haben, behauptet Harry den Berichten zufolge. Die einst als unzertrennlich geltenden Brüder, die sich gegenseitig liebevoll "Willy" und "Harold" nannten, stehen sich demnach schon lange in einem bitteren Wettbewerb gegenüber. Harry bezeichnete William in dem Buch als "geliebten Bruder" und "größten Gegenspieler".