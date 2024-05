Adelsexperte: Prinz Harry lehnte Charles' Angebot ab, um nicht in andere Royals zu laufen

Harry hatte in der britischen Hauptstadt - ohne Ehefrau Herzogin Meghan - an einem Dankgottesdienst zum zehnjährigen Bestehen der Invictus Games teilgenommen. Sein Vater Charles, Königin Camilla und weitere Royals empfingen unterdessen im Park des Buckingham-Palasts Menschen aus der Beamtenschaft, dem Militär und der Zivilgesellschaft zu einer Gartenparty.

Harry schlief in London lieber im Hotel Ein Treffen zwischen Vater und Sohn kam während Harrys Großbritannien-Trips schlussendlich nicht zustande - angeblich aus Termingründen. Das Verhältnis zwischen König Charles und dem Fünften der britischen Thronfolge gilt als belastet, seit Harry und Meghan schwere Vorwürfe gegen Mitglieder der Royal Family und den Palast erhoben hatten.

Der Autor und Adelsexperte Tom Quinn glaubt, Harrys Hotelaufenthalt zeige, wie es um die Beziehung der beiden steht. "Im Vorfeld seines jüngsten Besuchs in Großbritannien wurde Harry eine Suite in einer königlichen Residenz angeboten und seine Entscheidung, das Angebot abzulehnen, spricht Bände über die giftige Abspaltung von seinem Vater", sagte er dem Mirror. "Indem er das Angebot ablehnte, hatte Harry auch die Gelegenheit, alle daran zu erinnern, wie wütend er immer noch darüber ist, dass er und seine Familie in Großbritannien keinen offiziellen Sicherheitsschutz erhalten. Er meint, dass er sich für ein Hotel und nicht für einen der Paläste seines Vaters entschieden hat, weil er dort weniger auffallen und weniger gefährdet sein würde." Quinn will diese Version nicht so recht glauben. "Für Harry mag das einen Sinn ergeben, aber für uns Außenstehende macht die Vorstellung, dass ein Hotel sicherer ist als ein königlicher Palast, überhaupt keinen Sinn."

Harry wolle "einfach nicht zugeben, dass er jedes Risiko vermeiden will, in einen der Senior-Royals zu laufen. Wenn man die Paläste meidet, meidet man auch die Familie", so Quinn.