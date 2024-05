US-Behörde erteilt Verbot: Meghans und Harrys Charity als "kriminell" eingestuft

Meghan und Harry: Böse Vorwürfe gegen Archewell Foundation

Während ihrer Nigeria-Reise hatten Harry und Meghan eine Partnerschaft zwischen der Archewell Foundation und der Geanco Foundation angekündigt - einer Wohltätigkeitsorganisation in Nigeria, die etwa die Gesundheit von Müttern fördern will und Stipendien an junge weibliche Opfer von Terrorismus vergibt.

Am 3. Mai ging Berichten zufoöge von der Registry of Charities and Fundraisers jedoch ein Schreiben an Archewell ein, mit einer Verzugsmitteilung, in der es heißt, die Stiftung sei "als säumig aufgeführt", weil sie "die erforderlichen Jahresberichte und/oder Verlängerungsgebühren nicht vorgelegt hat".

Laut dem Register für Wohltätigkeitsorganisationen und Spendenaktionen in Kalifornien, wo das Paar lebt, wurde der Organisation des Herzogs und der Herzogin von Sussex daher vorerst verboten, Spenden zu sammeln oder Spenden für wohltätige Zwecke zu verteilen.

In dem Schreiben, das der Daily Mail vorliegt, heißt es ferner, dass einer als "kriminell" eingestuften Organisation die "Anwerbung oder Auszahlung von Wohltätigkeitsgeldern" verboten ist und ihre Registrierung "ausgesetzt oder widerrufen" werden kann.