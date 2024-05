Königliche Residenz: Prinz Harry lehnte Charles' Angebot angeblich ab

Harry hatte in der britischen Hauptstadt - ohne Meghan - an einem Dankgottesdienst zum zehnjährigen Bestehen der Invictus Games teilgenommen. Sein Vater Charles, Königin Camilla und weitere Royals empfingen unterdessen im Park des Buckingham-Palasts Menschen aus der Beamtenschaft, dem Militär und der Zivilgesellschaft zu einer Gartenparty.

Hätte sich Harry entschieden, in einem königlichen Anwesen zu übernachten, wäre es "logistisch" einfacher gewesen, ein Treffen zustande zu bringen, so Mirror. "Es ist alles sehr traurig", zitiert die Zeitung einen Freund von König Charles. "Es stimmt zwar, dass der König verständlicherweise vorsichtig ist, wenn es um ein Treffen mit Harry geht, angesichts des Publicity-Zirkus, der solche Besuche zu umgeben scheint. Aber er hatte (im Februar) natürlich zugestimmt, seinen Sohn im schwächsten Moment seiner Krankheit zu sehen, und das sehr kurzfristig." Charles würde "wohl kaum den roten Teppich ausrollen, da die Ärzte ihm rieten, sich auf seine Genesung zu konzentrieren", der volle Terminkalender sei aber auch keine Ausrede gewesen.

Verlust von Frogmore Cottage

Harry besitzt in Großbritannien keine Immobilie mehr. Im April war bekannt geworden, dass Harry seinen Erstwohnsitz ganz offiziell in die USA verlegt hat. Das ging aus öffentlich einsehbaren Unterlagen des britischen Handelsregisters Company House hervor. Demnach ist Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex, wie er in Dokumenten der Organisation Travalyst bezeichnet wird, in den USA wohnhaft.

Harry muss als Hauptverantwortlicher der gemeinnützigen GmbH, die sich für eine umwelt- und klimafreundlichere Art des Reisens einsetzt, dem Handelsregister wichtige Änderungen mitteilen. Bisher war noch immer Großbritannien sein erster Wohnsitz - obwohl er und seine Frau Herzogin Meghan bereits seit 2020 im US-Bundesstaat Kalifornien leben.