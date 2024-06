Adelsexperte: Prinz Harry bereitet sich auf "Albtraum-Wochenende" vor

Trotzdem ist die Situation aber nicht immer leicht für Harry, glaubt der britische Adelsexperte und Autor Tom Quinn. Er habe sich deshalb auf ein schwieriges Wochenende vorbereiten müssen. Zum einen findet am Samstag die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles statt. Zum anderen ist am Sonntag in Großbritannien Vatertag. Beide Tage seien laut Quinn "ein Albtraum für Harry", wie er der britischen Zeitung Mirror sagte.

"Er weiß, dass die Welt ihn beobachtet. Alle wollen sehen, ob er Größe zeigt und seinem Vater die Hand reicht", so Quinn. "Er ist fest entschlossen, sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater zu ignorieren, und er wird sicherlich eine herzliche Botschaft senden."