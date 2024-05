Adelsexperte: Prinz Harry bereiten Heimatbesuche "Dauerkopfschmerzen"

Erst kürzlich reise der britische Prinz Harry nach London. Harry hatte in der britischen Hauptstadt - ohne Ehefrau Herzogin Meghan - an einem Dankgottesdienst zum zehnjährigen Bestehen der Invictus Games teilgenommen. Ein Termin, der aus mehreren Gründen bedeutsam für den 39-Jährigen gewesen sein dürfte.

Unbeschwerte Tage dürfte Harry in seiner alten Heimat aber nicht verlebt haben. Der britische Autor und Adelsexperte Tom Quinn glaubt, dass Harry in der Zwickmühle steckt und ihm die Yellow Press in seiner alten Heimat "Dauerkopfschmerz" bereite.