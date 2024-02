283 Hektar in den Cotswolds: So königlich wohnen Zara und Mike Tindall

Zara Tindall , Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. , und ihr Ehemann, der ehemalige englische Rugby-Spieler Mike Tindall , mögen zwar keine Adelstitel tragen, sie nehmen dennoch an royalen Veranstaltungen teil und genießen das Privileg, in einem königlichen Anwesen zu residieren.

"Es lehrt einen so viel, als Kind und Erwachsener. Es ist wirklich ein erstaunliches Leben, wenn man anfängt, die ganze Zeit draußen zu sein", so Zara Tindall. Durch die Online- und Medienpräsenz von Zara und Mike hatten Royal-Fans in der Vergangenheit immer wieder die Möglichkeit, einen kleinen Einblick in ihr Leben in ihrem königlichen Herrenhaus am Land erhaschen.

Einblicke in Zara und Mike Tindalls imposante Residenz

So zeigte sich Mike Tindall etwa in einem Social-Media-Video dabei, wie er die Felder des Anwesens abschreitet, während sich hinter ihm die weitläufige Landschaft erstreckt. Bei einem Interview mit "Good Morning Britain" im Jahr 2020 zeigte das Paar sein Homeoffice. Mike Tindall saß in einem Bürostuhl aus Leder mit zwei Sofasesseln und Porträts von Hunden und Pferden im Hintergrund. Und als Zara bei "Good Morning Britain" auftrat, konnten die Zuschauer und Zuschauerinnen hinter ihr hohe Regale, einen Kamin und Holzbalken an der Decke sehen.