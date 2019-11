Royals trauerten in London um Gefallene der Weltkriege

Glockenschlag von Big Ben, Kanonenschüsse und viele Klatschmohnblüten: Mit einer bewegenden Zeremonie haben die britischen Royals, hochrangige Politiker und Tausende weitere Teilnehmer am Sonntag in London der Gefallenen der beiden Weltkriege und anderer Konflikte gedacht.

Thronfolger Prinz Charles legte als erster einen Kranz aus roten Klatschmohnblüten an dem als "Cenotaph" bekannten Denkmal im Regierungsviertel in London nieder. Die "Poppies" sind auf der Insel das zentrale Symbol für die Opfer des Krieges. Viele Briten tragen im November kleine rote Papierblumen am Revers.

Trauernde Queen

Zu einer Schweigeminute um 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) schlug ausnahmsweise die große Glocke von Big Ben. Die Turm wird zur Zeit komplett restauriert. Das berühmte Glockenspiel ist deshalb nur zu wenigen Anlässen zu hören. Königin Elizabeth II. (93) beobachtete das Geschehen von einem nahen Balkon aus. Sie schien teils tief bewegt und wischte sich eine Träne aus den Augen. An ihrer Seite waren Herzogin Camilla (72) und Herzogin Kate (37), alle ganz in schwarz gekleidet.