Meghan & Harry: Bilder vom Field of Remembrance

In England steht der Remembrance Day (11. November), an dem im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten gedacht wird, kurz bevor. Jährlich wird zu diesem Anlass auf dem Gelände der Westminster Abbey ein Gedenkgarten eröffnet, in dem mit den typischen roten Mohnblumen geschmückte Kreuze für jedes beteiligte Regiment abgelegt werden können. Herzogin Meghan eröffnete den Garten heuer zum ersten Mal gemeinsam mit Prinz Harry, der das Königshaus bereits seit 2013 bei der Veranstaltung vertritt.

Am Remembrance Sunday werden zum ersten Mal seit Monaten die Sussexes und die Cambridges, Prinz William und Herzogin Kate, gemeinsam an einem royalen Termin teilnehmen.