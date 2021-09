Royals im 007-Fieber: Charles und William bei Bond-Premiere

Auch die Royal Family will sich die mit Spannung erwartete Weltpremiere des neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" ("No Time to Die") nicht entgehen lassen. Sowohl Thronfolger Prinz Charles (72) und seine Gemahlin Herzogin Camilla (74) als auch sein ältester Sohn Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Kate (beide 39) nähmen an der Veranstaltung am 28. September in der Londoner Royal Albert Hall teil, teilte Charles' Residenz Clarence House am Montag mit.

Dabei träfen sie Bond-Darsteller Daniel Craig als auch andere 007-Stars wie Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Lea Seydoux ("Blau ist eine warme Farbe") und Lashana Lynch ("Captain Marvel").