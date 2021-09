Michael Ballack trauert an dessen 19. Geburtstag um Sohn Emilio

Der frühere deutsche Fußball-Teamkapitän Michael Ballack und seine Ex-Frau Simone Ballack trauern um ihren Sohn. Emilio war im August 18-jährig bei einem Quad-Unfall in der Nähe von Lissabon tödlich verunglückt. Am 19. September 2021 hätte Emilio seinen 19. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram richtete Simone Ballack am Sonntag emotionale Worte an ihn und teilte ein gemeinsames Bild. "Mein geliebtes Kind. Heute, am 19.09., wärst du 19 Jahre alt geworden. Wer hätte ahnen können, dass dieses Bild dein letztes Geburtstagsbild sein würde...", schrieb sie. "Ich vermisse dich jede Sekunde und ich weiß nicht, wie es jemals anders werden soll? Ich kämpfe mich jeden Tag durchs Leben, für dich und deine Brüder."