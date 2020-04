Royaler TV-Genuss: Das sind die Lieblingsserien der Queen

Queen Elizabeth II. hat sich ja auf Schloss Windsor zurückgezogen und dort soll sie laut der Zeitung "The Sun" einem Serien-Abend nicht abgeneigt sein. So soll es ihr vor allem " Downton Abbey" angetan haben.

Die Serie handelt vom Leben der englischen Adelsfamilie Crawley. Gedreht wurde sie auf Highclere Castle, ein Ort, den die Queen laut "The Telegraph" gut kennt und deshalb auch gerne auf Fehler in der Produktion hinweist.

Aber auch britische Soaps wie "Emmerdale" und "EastEnders" sollen der Königin gefallen. Sogar so sehr, dass sie angeblich einmal ein Abendessen verschieben ließ, damit sie eine "EastEnders"-Folge zu Ende sehen konnte.

Laut "The Sun" lässt die Queen auch Folgen der Castingshow "The X-Faktor" aufnehmen, um sie in Ruhe am nächsten Tag schauen zu können. Und sie soll sich auch eine DVD-Sammlung von "Doctor Who" angelegt haben.

Die Queen wird jetzt auch persönlich wieder im TV zu sehen sein, sie hält nämlich am kommenden Sonntag (21 Uhr heimischer Zeit) eine Ansprache an die britische Nation. Diese wird als Aufzeichnung ausgestrahlt.