Royale Ostern ohne Queen und Charles: William und Kate in der Kirche

Erstmals brachten William und Kate zu Ostern auch ihre zwei √§ltesten Kinder - Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) - mit zu dem Gottesdienst in der St. Georgs-Kapelle in Windsor. Den Kurzbesuch von Prinz Harry und seiner Frau Meghan in Windsor am Gr√ľndonnerstag hatten die Cambridges verpasst, da sie Berichten zufolge zu der Zeit im Urlaub waren. Williams und Harrys Verh√§ltnis gilt nach wie vor als belastet.