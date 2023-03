Royal-Fotograf verrät, was die Öffentlichkeit noch nicht über Charles wusste

Als langjährige Royals-Fotograf für die Boulevard-Zeitung The Sun war Arthur Edwards stets mittendrin statt nur dabei, wenn die britische Königsfamilie bedeutende Auftritte absolvierte. Weil er bei seinen zahlreichen Engagements im laufe der Jahrzehnte genügend Stoff gesammelt haben dürfte, veröffentlichte Edwards Ende 2022 ein Buch mit dem Titel "Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family". Mit dem US-Promimagazin People plauderte er darüber, wie er seine Arbeit erlebte - und streute König Charles dabei Rosen.