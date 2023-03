Royal Family würde ohne Kate "zusammenbrechen", da "Zukunft auf ihr ruht"

Sie sei in einer "unglaublichen Position, weil wirklich alles von ihr abhängt", mutmaßt Burrell gegenüber der Zeitung The Mirror. "Die Zukunft ruht auf Kate und das ist eine enorme Verantwortung. Wenn sie beschließen würde, dass sie ihre Ehe nicht mehr aufrechterhalten möchte, würde die königliche Familie zusammenbrechen, denke ich."

Catherine Middleton, wie Prinzessin Kate mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich bei den Britinnen und Briten den Ruf einer pflichtbewussten, stets zurückhaltenden Vertreterin des Königshauses erarbeitet. Bei öffentlichen Auftritten zeigt sie sich betont volksnah und posiert immer wieder mit Bewunderern für gemeinsame Fotos.

Burrell war von 1987 bis zum Tod Dianas 1997 ihr Butler. In einem Prozess wurde er 2002 vom Vorwurf freigesprochen, zahlreiche persönliche Andenken aus dem königlichen Besitz gestohlen zu haben. 2003 sorgte er mit einem Buch für Aufsehen, in dem er schlüpfrige Details der Ehekrise seiner einstigen Chefin enthüllte. Ein Jahr später nahm er am britischen TV-Dschungelcamp teil.