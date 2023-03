Herbert Grönemeyer über spätes Vaterglück: "Wunderbar, wie es ist"

Sänger Herbert Grönemeyer (66) ist glücklich darüber, mit 62 Jahren nochmals Vater geworden zu sein. "Man ist genauso naiv und freudig wie früher. Die Freude über meine Kinder ist ungebremst, in welchem Alter sie sich auch befinden", sagte Grönemeyer am Sonntag im Ö3-"Frühstück bei mir". Es sei "wunderbar, wie es ist", so der Künstler über seine späte Vaterschaft.

Grönemeyer "verspielter Zeitgenosse"

Wie lange er sein jüngstes von drei Kindern noch begleiten könne, sei durchaus ein Thema: "Es ist generell die Frage: Wie lange werde ich den Weg noch gehen können? Ich habe ja erlebt, wie begrenzt das Leben sein kann, insofern mache ich mir darüber keine Illusionen. Ich bin jemand, der für den Tag kämpft, an dem er lebt. Viel weiter denke ich nicht." Seine erste Frau Anna starb 1998 an den Folgen einer Brustkrebs-Erkrankung.