Royal-Expertin enthüllt: Palast verdammte Meghan schon kurz nach Verlobung

In Bezug auf die schwierige Beziehung von Meghan und Harry zu den Medien erwähnte Frau Tominey auch Camilla, die Herzogin von Cornwall. Trotz der schlechten Presse, die diese in der Vergangenheit erhalten hat, bleibt sie Journalisten gegenüber freundlich, erklärte Frau Tominey. Und das, obwohl die Boulevardpresse die meiste Zeit der 1990er und Anfang der 2000er Jahre damit verbrachte, Camilla als "die meistgehasste Frau Großbritanniens" zu brandmarken. Das liege daran, dass Charles Ehefrau per se eine positive Einstellung gegenüber Journalisten habe. "Sie liebt Klatsch, sie liebt gute Geschichten und sie weiß, dass Journalisten von Natur aus interessante Menschen sind", wird eine Quelle zitiert.

Entscheidung des Palasts schürte Meghans und Harrys Anti-Presse-Haltung

Camillas Behandlung durch die Medien stelle sogar das in den Schatten, was Harry und Meghan durchgemacht haben, so Tominey. "Was Camilla durchmachte, lässt die Behandlung von Prinz Harry und Meghan durch die Zeitungen wie einen Spaziergang im Park aussehen – und doch bleiben die Sussexes die pressefeindlichsten von allen."

Von allen Royals sind Meghan und Harry gegenüber der Presse am skeptischsten eingestellt. Nach der Berichterstattung über sie, sei das auch kein Wunder. Die Königsfamilie hätte laut Tominey jedoch verhindern können, dass sich die Sache so entwickelt. Was eben nicht zuletzt daran liege, dass Meghan nie den zuständigen Royal-Journalisten vorgestellt worden sei. "Erst wenn sich die königliche Familie und die Journalisten von Angesicht zu Angesicht begegnen, erkennen beide Seiten, dass sie wahrscheinlich mehr verbindet als trennt", kommentiert die Royal-Expertin das Versäumnis vonseiten des Palasts.